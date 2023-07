Annalisa Stupenengo nuova ad di Landi Renzo

Annalisa Stupenengo è la nuova amministratrice delegata e direttrice generale di Landi Renzo. A nominarla, cooptandola in cda, è stato il consiglio di amministrazione del gruppo che opera nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno.

La manager, che subentra a Cristiano Musi, "ha un'esperienza quasi trentennale nel settore della mobilità, maturata a livello internazionale con incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Iveco, in Cnh Industrial e Fca", si legge nella nota che annuncia la nomina e che ricorda gli incarichi di Stupenengo come chief operations officer di Iveco e presidente e ceo di Fpt Industrial e le sue esperienze nella "ricerca e sviluppo di progetti di innovazione tecnologica, con focus sulle applicazioni dell'idrogeno e del biometano".

Con il contributo di Stupenengo - nel 2019 nominata dal Financial Times tra le 100 donne più influenti nel campo dell'ingegneria hi-tech - Landi Renzo mira a rafforzare il proprio posizionamento nell'ambito della mobilità sostenibile, e in particolare sui veicoli Mid&Heavy Duty, segmento chiave per lo sviluppo del gruppo.

Cristiano Musi continuerà a svolgere il ruolo di ad di Safe&Cec e Safe e assumerà anche quello di ad di Idro Meccanica, società del gruppo che realizzano sistemi avanzati per la compressione e gestione di gas naturale, biometano e idrogeno.

Paolo Cilloni torna a svolgere il ruolo di chief financial officer.

"Con le nomine di Annalisa Stupenengo ad amministratore delegato di Landi Renzo e la prosecuzione del ruolo di Cristiano Musi ad amministratore delegato di Safe&Cec, Safe e Idro Meccanica abbiamo voluto imprimere un'ulteriore accelerazione al percorso di crescita dell'intero Gruppo, in particolare del settore Clean Tech Solutions, in linea con la strategia di sviluppo perseguita negli ultimi anni. Grazie alle competenze di Annalisa Stupenengo avremo la possibilità di posizionarci ancor meglio nel comparto dei componenti per applicazioni off-road alimentate a gas naturale, biometano, GPL o idrogeno, che sta vivendo un momento di forte slancio" ha commentato il presidente Stefano Landi.



