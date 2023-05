Reiner Hoeps nuovo presidente di Mercedes-Benz Spagna

Dal prossimo primo giugno Reiner Hoeps sarà il nuovo presidente di Mercedes-Benz Spagna e il responsabile di Mercedes-Benz Iberia. Hoeps prende il posto di Roland Schell che dopo sei anni di attività in questa area (gli ultimi due alla guida del cluster iberico come capo di Mercedes-Benz Iberia che comprende i mercati spagnolo e portoghese) assumerà la carica di presidente di Mercedes-Benz Svizzera.

Hoeps, che era presidente di Mercedes-Benz France Sas, torna sul mercato spagnolo dopo essere stato presidente di Mercedes-Benz Spagna nel 2016 e nel 2017 fino all'arrivo di Schell.

In questi anni nel mercato francese, Reiner e il suo team hanno contribuito con successo alla trasformazione del marchio in Europa raggiungendo e difendendo la posizione di leadership nel mercato premium francese, ristrutturando la rete di concessionari e migliorando significativamente la percezione del marchio. Laureato alla Berufsakademie Stuttgart, Hoeps è titolare di un master in business administration rilasciato dalla Henley Business School. La sua esperienza professionale è maturata interamente all'ombra della Stella a Tre Punte.

Entrato nel 2002 come senior manager market management and pricing, Hoeps è diventato nel 2008 managing director sales and marketing passenger cars d Mercedes-Benz Portugal, per poi passare quattro anni più tardi alla Mercedes-Benz Hong Kong Limited come chief operating officer.

Sempre nel 2012, dopo la breve esperienza asiatica, Hoeps ha iniziato ad operare in Spagna, inizialmente come direttore generale Mercedes-Benz Cars in quell'area e dal 2016 come presidente e direttore generale.