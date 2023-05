Mike Abbott nuovo Vp General Motors responsabile software

Mike Abbott è entrato a far parte di General Motors come vicepresidente esecutivo, con responsabilità per il settore software. Ex dirigente di Apple, ma anche di Kleiner Perkins Caufield & Byers e di Twitter Abbott guiderà la nuova organizzazione software end-to-end riportando direttamente a Mary Barra presidente e amministratore delegato di Gm.

Abbott - si legge nella nota - guiderà una nuova organizzazione integrata incentrata sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni software per veicoli e aziende e sulla fornitura di servizi e funzionalità digitali ai clienti finali e a quelli commerciali.

Questo team - appena creato - riunirà tre funzioni ora distinte all'interno dell'azienda, inclusi i team guidati da Scott Miller vicepresidente per software defined vehicle e sistemi operativi; Stacy Lynett vicepresidente per informatica e tecnologia digitale; infine Edward Kummer chief digital officer digital business.

Abbott ha una vasta esperienza nel settore tecnologico e nel cloud computing, nello storage, nel networking e nella sicurezza. In qualità di vicepresidente servizi cloud di Apple, Abbott ha guidato un team responsabile dello sviluppo dell'infrastruttura di base per tutti i servizi basati sui cloud di Apple, tra cui iCloud, iMessage, Private Relay, Mail e sicurezza dell'account.