Formula E: Jeff Dodds sarà il nuovo Ceo dal 5 giugno

Jeff Dodds è stato nominato nuovo Ceo della Formula E, il primo campionato mondiale elettrico e pioniere del motorsport a zero emissioni. A partire dal 5 giugno succederà a Jamie Reigle, che ha guidato il campionato in collaborazione con il fondatore e presidente Alejandro Agag, e svolgerà il ruolo di consulente per il resto della stagione, al fine di garantire un cambio di leadership graduale.

Dodds vanta una comprovata esperienza nel management di aziende relative al settore dei media, visto che, negli ultimi due anni, è stato chief operating officer presso Virgin Media O2 e, in precedenza, ha ricoperto posizioni apicali in Virgin Media come Coo, Managing Director e Chief Marketing Officer; oltre, ad aver ricoperto per due anni la posizione di Ceo di Tele2 nei Paesi Bassi.

In passato ha svolto anche ruoli esecutivi presso Callaway Golf e Honda, mentre oggi siede nel Consiglio di Amministrazione dell'organizzazione per l'uguaglianza dei disabili, The Valuable 500, ed è direttore non esecutivo del Dipartimento per il livellamento, gli alloggi e le comunità. "Sono entusiasta di assumere il ruolo di amministratore delegato di Formula E - ha dichiarato Jeff Dodds - la mia passione per l'automobile, lo sport e l'intrattenimento mi rende incredibilmente entusiasta di questa opportunità.

La Formula E è una piattaforma unica che unisce una tecnologia all'avanguardia con lo sport più sostenibile del mondo, offrendo un potenziale infinito di innovazione e cambiamento positivo".