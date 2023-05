DR: Enrico Atanasio nuovo brand director di EVO

Da più di 35 anni nel mondo automotive, Enrico Atanasio è il nuovo brand director di EVO, il marchio del gruppo DR che ha rinnovato la sua offerta commerciale attraverso modelli completamente nuovi e rivisitati.

"Sono molto felice - ha dichiarato Atanasio - di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo DR e di essere alla guida del brand EVO.

È per me una nuova sfida molto stimolante ma soprattutto dalle grandi potenzialità ora che EVO può contare su una gamma totalmente rinnovata e su un network di vendita di oltre 100 qualificati operatori in tutta Italia".

Nel percorso lavorativo di Atanasio figurano incarichi dirigenziali in ambito OEM in realtà quali General Motors, MG Rover Group, Fiat Chrysler e Audi.

Dopo oltre 12 anni di esperienza nei mercati esteri tra Medio Oriente, India, Grecia, Regno Unito, ed in seguito ad iniziative commerciali in USA, Cina e America Latina, nel 2021 il manager romano è tornato in Italia come Business Development Consultant, e adesso rappresenta un'altra acquisizione di spicco per il gruppo molisano.