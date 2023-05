Scott Runner nuovo ceo di Cariad per gli Stati Uniti

Scott Runner è il nuovo ceo di Cariad per gli Stati Uniti, una nomina - si legge nel comunicato - che segna un altro balzo in avanti per la strategia Usa di Cariad e segue l'istituzione del suo nuovo hub tecnologico statunitense nel gennaio 2023.

Con la sua presenza in due importanti ecosistemi tecnologici, la Silicon Valley e la grande area di Seattle, Cariad sta attivamente sviluppando soluzioni di tecnologia automobilistica nei settori della progettazione hardware, del cloud automobilistico e dell'infotainment connesso.

Runner è un dirigente tecnico con oltre trent'anni di esperienza in software, hardware e semiconduttori. Ha iniziato la sua carriera nel 1985 in Fujitsu con incarichi successivi presso Synopsys, Conexant e una società start-up di consulenza per Arm Ltd.

Nel 2003, Runner è entrato a far parte di Qualcomm per costruire i team e i metodi relativi alle attività negli Stati Uniti e in India confluite nel primo e nel successivo integrato SoC per smartphone.

Nove nni più tardi ha contribuito a fondare il team che ha fornito le prime due generazioni di prodotti telematici e di infotainment di livello automobilistico di Qualcomm.

Successivamente, Runner è entrato a far parte di quella che è diventata Capgemini.

Runner - che è laureato in informatica e ingegneria gestionale - ne è diventato vice president e global practice leader, embedded software, EE & semiconductors for autonomous, connected, and electric vehicles.