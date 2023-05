Luca Vernoli è head press and communication Ram e Dodge

A partire dallo scorso mese di aprile, Luca Vernoli ha assunto l'incarico di nuovo head press and communication dei brand Ram e Dodge, per l'area Enlarged Europe.

Classe 1972 e con alle spalle una consolidata esperienza negli ambiti di comunicazione, marketing e relazioni pubbliche presso agenzie advertising e aziende multinazionali, il manager torinese avrà il compito ricomunicare le peculiarità e la storia dei due marchi, utilizzando canali tradizionali e digitali, in grado di valorizzare le muscle car di Dodge e i pick-up Ram.

Laureato in Economia e Commercio a Torino e appassionato di sport motoristici e discipline invernali, Vernoli ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 alla Adam&Partner Italia, in qualità di senior account dell'Ente del Turismo di Hong Kong, per poi assumere nel 2003 la carica di responsabile della comunicazione, in ambito licensing, del Toroc XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Terminata l'esperienza olimpica, il manager entra in Fiat Chrysler Automobiles ricoprendo ruoli di gestione della comunicazione, della promozione dei marchi, dello sviluppo dei contenuti dei brand e delle relazioni aziendali e istituzionali, occupandosi della realizzazione di grandi eventi, lanci di prodotto e conferenze stampa internazionali.