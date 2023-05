Con maggio arriva giro di nuove cariche in Suzuki Italia

Il mese di maggio ha portato una serie di nuove cariche in Suzuki Italia. A partire dal 1 maggio, Suzuki Italia, filiale italiana della multinazionale di Hamamatsu, che commercializza auto, moto e motori fuoribordo sul territorio nazionale, ha annunciato nuove cariche all'interno dell'organizzazione, presieduta da Massimo Nalli.

Mirko Dall'Agnola, ingegnere di 48 anni, assume la carica di vice direttore generale Auto, mentre Andrea Henke, 41 anni, ingegnere, assume la carica di direttore commerciale auto.

Il quarantatreenne Giuseppe Susi, all'interno della direzione After Sales, assume la carica di service manager corporate, per le tre linee prodotto auto, moto e motori marini. Per finire, Marco Quaglino, 42 anni e anch'egli ingegnere, assume la carica di motorcycle sales manager.