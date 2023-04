Holger Peters nel board Škoda Auto responsabile finanza e IT

Dal prossimo primo giugno Holger Peters, attualmente presidente del consiglio di sorveglianza di Europcar Mobility Group e rappresentante capo di Volkswagen Bank, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Škoda Auto con responsabilità dell'area finanza e IT.

Peters succede a Christian Schenk, che era membro del consiglio di amministrazione dal primo ottobre 2021 e che assumerà nuove responsabilità all'interno del Gruppo Volkswagen.

Laureato alla Frankfurt School of Finance e titolare di master al MIT Sloan Scholl of Management e all'HEC Parigi, Peters vanta una lunga esperienza nel settore. E' entrato nel 2009 in Porsche AG fino a diventarne deputy board member for finance and It.

Nel 2018 è diventato Ceo di Porsche Financial Service GmbH e nel 2022 è passato a Volkswagen AG come head of transformation office. Nel giugno dello stesso anno è entrato anche in Europcar Mobility Group assumendone la carica di chairman of the supervisory board.