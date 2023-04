Tobias Sühlmann da settembre chief design officer di McLaren

Dopo aver diretto il centro stile di Bentley Tobias Sühlmann tornerà nel prossimo settembre in McLaren Automotive (dove aveva lavorato fino al settembre 2021 quando era chief designer for special projects) nella posizione di chief design officer. Riportando direttamente a Michael Leiters, amministratore delegato di McLaren Automotive Con, Sühlmann lavorerà nel McLaren Technology Center di Woking, nel Surrey, e sarà responsabile di ogni aspetto del design del marchio, Guiderà un team di progettazione i cui ruoli spaziano da concetti futuri, stile esterno e interno, colore e materiali, spesso lavorando direttamente con i clienti per personalizzare i loro veicoli prima che vengano costruiti a mano nell'adiacente McLaren Production Centre.

Sühlmann vanta oltre 20 anni di esperienza nella progettazione automobilistica. Dopo essersi laureato presso l'Università di Pforzheim nel 2005 è entrato a far parte della Volkswagen nello stesso anno. Successivamente è diventato head of exterior design di Bugatti e head of exterior design presso Aston Martin prima di entrare in McLaren e poi diventare direttore del design di Bentley, l'ultimo ruolo prima del ritorno a Woking.