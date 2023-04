Shawn Fain, in Usa nuovo presidente del sindacato Uaw

Negli Stati Uniti Shawn Fain è stato eletto presidente del potente sindacato United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (più noto come Uaw) che conta più di 400.000 membri attivi e oltre 580.000 pensionati in Usa, Canada e Porto Rico.

Fain - che ha 55 anni ed ha iniziato a lavorare nel 1994 come elettricista nello stabilimento Stellantis Kokomo Casting Plant - arriva alla carica di vertice dopo cinque mandati come membro del comitato specializzato e incarica delle trattative presso la sezione 1166 della Uaw a Kokomo (Indiana) e dieci anni come rappresentante internazionale dell'unione.

Per la prima volta nella storia del sindacato, il presidente è stato eletto direttamente dai membri della Uaw.