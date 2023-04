Nuove nomine in Alpine per Labate e Gendry

Prosegue la ristrutturazione dei team Alpine, con l'arrivo di Antonino Labate in veste di direttore vendite, marketing e customer experience, a partire dal primo maggio. Labate riporterà a Laurent Rossi, Ceo di Alpine e sarà membro del comitato di direzione del marchio.

Emmanuel Al Nawakil, direttore vendite, rete e lanci e membro del comitato di direzione, riporterà ad Antonino Labate così come Olivier Camus, direttore marketing e Laurent Chapuy, direttore customer experience.

Da oltre trent'anni Antonino Labate lavora per vari gruppi del mondo automotive. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Fca con Fiat e Abarth per poi passare, nel 2015, a Ducati Brasile in veste di Ceo. Dal 2016 è stato Coo di Cupra.

Cambio di scrivania anche per David Gendry, ora direttore comunicazione e marketing di Alpine, nominato a partire dal primo maggio 2023 direttore sponsoring, partnership e comunicazione.

"Sono lieto - ha commentato Laurent Rossi, Ceo di Alpine - di dare il benvenuto ad Antonino Labate come direttore vendite e marketing di Alpine. Ci porterà la sua esperienza nella costruzione delle marche internazionali. Dopo l'arrivo di Philippe Krief a Marzo, direttore prodotto e ingegneria di Alpine e la nomina di David Gendry come direttore sponsoring, partnership e comunicazione, il nostro comitato di direzione si rafforza ancora una volta, con tre leader in tre posizioni chiave per l'implementazione della nostra ambiziosa strategia di marca, sia in termini di crescita che di redditività".