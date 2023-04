Brembo conferma Tiraboschi presidente esecutivo e Schillaci a.d

L'assemblea degli azionisti di Brembo ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,28 euro per ogni azione in circolazione alla data dello stacco cedola. Via libera anche ad un nuovo piano di buy-back.

L'assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Al termine dell'assemblea il nuovo consiglio d'amministrazione ha conferito i poteri e le deleghe al presidente esecutivo Matteo Tiraboschi e all'amministratore delegato Daniele Schillaci, entrambi confermati nei loro incarichi. Il nuovo board, oltre a Tiraboschi e Schillaci, è composto anche dai consiglieri Cristina Bombassei, Roberto Vavassori, Umberto Nicodano, Giancarlo Dallera, Elisabetta Magistretti, Elizabeth Robinson, Gianfelice Rocca, Manuela Soffientini, Michela Schizzi.

Nominato il collegio sindacale composto da Fabrizio Riccardo Di Giusto (presidente), Mario Tagliaferri e Stefania Serina (effetivi). Alessandra Vaiani Giulia Pusterla (supplenti). Il cosiglio di amministrazione ha varato i comitati di corporate governance.