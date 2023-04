Stellantis Financial Services, Viale direttore generale

Giulio Viale, ex country manager di Fca Bank Italia, è il nuovo direttore generale di Stellantis Financial Services Italia, partner finanziario esclusivo di tutti i marchi del Gruppo Stellantis e la più grande società di finanziamento nel settore automotive in Italia. Pier Marco Alciati, è vice direttore generale, dopo aver ricoperto la stessa carica in Banca Psa Italia.

Viale e Alciati guideranno la banca italiana nata dalla riorganizzazione della struttura di finanziamento e leasing del Gruppo Stellantis, con l'obiettivo di supportare tutti brand ed i concessionari Stellantis dando piena attuazione al piano strategico Dare Forward 2030. Grazie alla razionalizzazione delle divisioni dedicate ai servizi finanziari l'obiettivo del Gruppo è di raddoppiare il margine netto di intermediazione bancaria entro il 2030.

"Sono molto onorato di questa nomina ed entusiasta di iniziare questo percorso, certo di poter raggiungere degli ottimi risultati, insieme a tutto il team di Stellantis Financial Services, al Gruppo Stellantis e alla rete di concessionari" commenta Viale. "È nata la più grande Captive del settore automotive in Italia e sono orgoglioso di prendere parte a questa sfida: la nostra unicità e la nostra passione ci permetteranno di affrontarla al meglio" aggiunge Alciati.