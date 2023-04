Jaguar Land Rover Italia, Isabella Podda alla direzione Pr

Cambiamenti in corso nella direzione Pr di Jaguar Land Rover Italia. Da questo mese, infatti, Lidia Dainelli, attuale direttore Pr e Stampa, assume l'incarico di sviluppare e guidare il nuovo reparto Environment, Social, Governance come direttrice Esg strategies. Dainelli avrà il compito di elaborare iniziative e soluzioni volte a fornire una connotazione concreta e tangibile ad un settore strategico nell'evoluzione aziendale di Jaguar Land Rover Italia, in chiave di etica e sostenibilità, lavorando sui pilastri strategici individuati dalla casa automobilistica, ovvero Planet Regenerate, Engage for Good e Responsible Business.

In pari data, Isabella Podda, attuale experiential & partnership Mkt senior manager per Italia e per l'Europa, assume il ruolo di direttrice Pr e Stampa di Jaguar Land Rover Italia.

L'esperienza maturata prima in General Motors e poi in Jaguar Land Rover Italia in contesti nazionali ed internazionali, ha consentito a Podda di raggiungere traguardi aziendali importanti come l'introduzione della nuova dimensione del Modern Luxury nelle rappresentazioni di Jaguar Land Rover.

Nei nuovi ruoli, sia Lidia Dainelli che Isabella Podda riporteranno a Marco Santucci, Ceo Jaguar Land Rover Italia. A Isabella Podda riporterà Cinzia Carta, che mantiene il ruolo di press office manager, mentre Mauro Vento, attuale lifestyle press coordinator, assume l'incarico di experiential & partnership Mkt Manager.