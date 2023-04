Toyota: cambi nel reparto comunicazione e relazioni esterne

Si rinnova la squadra del reparto comunicazione e relazioni esterne di Toyota Motor Italia, con dei cambiamenti organizzativi in vigore dal 1 aprile. Nello specifico, Andrea Saccone, a seguito del contributo fornito allo sviluppo del reparto communication & external affairs in Italia, va a ricoprire un incarico internazionale, come corporate affairs & sustainability senior manager in Toyota Motor Europe.

In Toyota Motor Italia Luca Vetrone, da oltre 20 anni in azienda, dove ha gestito diversi ruoli e progetti con responsabilità in ambito business, formazione, innovazione e qualità, ed ha partecipato attivamente allo start-up di KINTO Italia, passa a capo del reparto con il ruolo di communication & external affairs general manager.

Mentre la responsabilità della comunicazione corporate viene affidata a Federica Parenzi che, in precedenza, si occupava della comunicazione del brand e prodotto Lexus. Quest’ultima è stata affidata a Cecilia Pizzari, che diviene parte integrante del team coordinato da Riccardo Taglioni, responsabile comunicazione di brand e prodotto Toyota e Lexus.