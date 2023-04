Takahara è vicepresidente ricerca e sviluppo Mazda in Europa

Mazda Motor Europe ha annunciato che Yasunori Takahara è il nuovo vicepresidente ricerca e sviluppo in Europa e general manager del Centro Europeo di ricerca e sviluppo Mazda situato a Oberursel, in Germania. Il 47enne giapponese succede a Kota Matsue, che ha ricoperto questa carica da aprile 2021. Yasunori Takahara è entrato in Mazda Motor Corporation nel 1998 e ha assunto diverse posizioni nei settori dell’elettronica e dello sviluppo dei veicoli. Dal 2021 era membro della divisione sviluppo veicoli di Mazda in Giappone.

"Mentre in Europa l’industria automobilistica continua la sua transizione verso una mobilità pulita e connessa - ha commentato Martijn ten Brink, presidente e Ceo di Mazda Motor Europe - il team di ricerca e sviluppo europeo di Mazda svolge un ruolo chiave nel processo di sviluppo globale di nuove tecnologie e prodotti. In questo momento cruciale, sono molto felice che Yasunori Takahara, esperto ingegnere giapponese, sia entrato a far parte del gruppo dirigente europeo". Kota Matsue tornerà alla Mazda Motor Corporation in Giappone, dove assumerà l’incarico di general manager della divisione sviluppo powertrain.