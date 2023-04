Andrea Frignani nuovo PR Manager di Kia

Kia Italia ha annunciato l'ingresso, con ruolo di PR Manager, di Andrea Frignani. Posizione questa che va ad inserirsi all'interno del Team di Marketing Communication & CRM diretta da Giuseppe Mazzara.

Andrea Frignani che all'inizio della sua carriera nel mondo dell'automotive, aveva già lavorato nel dipartimento PR nella fase di nascita della filiale italiana del marchio coreano, ritrova - si legge in un comunicato - un azienda in forte ascesa la cui ambizione è quella di diventare il brand di riferimento per le soluzioni di mobilità sostenibile.