Christiane Engel portavoce marca Vw ceo Technology Osnabrück

Christiane Engel, dal giugno 2020 a capo della Quality Assurance del brand Volkswagen Passenger Cars, assume il duplice ruolo di portavoce del consiglio di amministrazione dell'azienda e di amministratore delegato della divisione tecnologia Volkswagen di Osnabrück.

Sostituisce Jörn Hasenfuß che sta terminando la sua carriera attiva nel Gruppo Volkswagen dopo oltre 36 anni di lavoro e sta lasciando l'azienda in regime di pensionamento. Christiane Engel - che ha una vasta esperienza anche internazionale in ingegneria Industriale - ha iniziato la sua carriera nel dipartimento di ingegneria industriale della Volkswagen Sachsen nel 1992.

Dopo aver ricoperto altri incarichi dirigenziali presso la Volkswagen, si è trasferita alla Auto5000 GmbH di Wolfsburg nel 2001 per assumere la responsabilità del lavoro e dell'organizzazione della fabbrica.

Dal 2009 è stata responsabile dell'ingegneria industriale presso lo stabilimento di Chattanooga (USA) di Volkswagen Group of America e nel 2012 ha assunto la responsabilità dell'organizzazione del lavoro e dell'ingegneria industriale presso Volkswagen Veicoli Commerciali.

Nel 2018 Christiane Engel è stata nominata direttore dello stabilimento Volkswagen Veicoli Commerciali di Września in Polonia, prima donna del Gruppo Volkswagen ad assumere tale incarico. Infine l'incarico come responsabile assicurazione qualità di Volkswagen Passenger Cars dal primo giugno 2020.