Andreas Wendt membro consiglio di sorveglianza Ingenics AG

Andreas Wendt, che era stato membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG fino al dicembre 2021 con responsabilità per acquisti e rete di fornitori, torna sulla scena grazie alla nomina come nuovo membro del consiglio di sorveglianza di Ingenics AG.

Questa società con sede a Ulm in Germania impiega 800 persone in 20 sedi in tutto il mondo e si occupa di consulenza gestionale internazionale per la trasformazione e la digitalizzazione di modelli di business, prodotti e processi.

Wendt è il quarto membro del consiglio di sorveglianza, il presidente del consiglio è l'ex top manager di Daimler Eberhard Haller.

Dal 2002 Wendt - che è un ingegnere meccanico con dottorato - ha ricoperto posizioni dirigenziali centrali presso la Casa automobilistica bavarese, compresa la direzione dello stabilimento di motori a Steyr, in Austria, e degli stabilimenti Bmw a Dingolfing e Regensburg.