Stefan Grosch nuovo responsabile relazioni industriali Bosch

Stefan Grosch (56 anni) è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Bosch come direttore delle relazioni industriali e assumendo anche la responsabilità dell'attività Bosch in India.

Nella sua nuova posizione Grosch prende il posto di Filiz Albrecht, la potente responsabile di risorse umane, previdenza sociale, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sostenibilità di Bosch - cioè i nuovi compiti di Grosch - che ha infatti deciso di non prolungare il suo contratto nel 2024 per motivi personali. Grosch ha iniziato la sua carriera in Bosch nel 1992. Dopo posizioni dirigenziali presso stabilimenti in Spagna e Brasile, ha lavorato presso la sede centrale dell'azienda, dove le sue responsabilità comprendevano anche l'audit interno.

Nel 2017 è poi entrato a far parte di Robert Bosch Automotive Steering GmbH come direttore delle relazioni industriali con responsabilità per la finanza e gli acquisti. E dall'ottobre 2022 è vicepresidente esecutivo per gli affari commerciali nella divisione Powertrain Solutions.

"Filiz Albrecht ha svolto un ottimo lavoro per la nostra azienda - ha detto Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH - Vorremmo ringraziarla esplicitamente per aver contribuito a guidare l'azienda attraverso una fase segnata da pandemia, sconvolgimenti fondamentali nei nostri mercati e trasformazione digitale".