Dirk Voeste nuovo head of sustainability Gruppo Volkswagen

Per effetto dell'uscita dall'azienda su sua richiesta di Ralf Pfitzner, dal 2018 responsabile della sostenibilità del Gruppo Volkswagen, dal primo aprile Dirk Voeste dirigerà questo importante dipartimento, riportando a Gernot Döllner direttore della strategia del Gruppo e segretario generale.

"Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide del nostro tempo - ha detto Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen.

Ecco perché stiamo continuamente portando avanti la trasformazione del Gruppo e adottiamo un approccio olistico alla sostenibilità, che comprende aspetti economici, ambientali e sociali Stiamo fissando obiettivi ESG ambiziosi per tutti i nostri marchi e divisioni come parte del nostro piano in dieci punti".

"In qualità di nuovo head of sustainability - ha sottolineato Blume - Voeste attingerà alla sua vasta esperienza per portare avanti la nostra ambiziosa strategia di decarbonizzazione e gli obiettivi ESG e svilupparli ulteriormente insieme ai marchi. Inoltre, stiamo affinando l'attenzione del nostro Sustainability Council, rendendolo più compatto, più agile e focalizzato direttamente sulla trasformazione sostenibile di Volkswagen".