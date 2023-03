Anfia, Stella rieletto presidente del Gruppo Componenti

Marco Stella, amministratore delegato di Duerre Tubi Style Group, è stato confermato presidente del gruppo Componenti dell'Anfia.

Sono stati eletti anche il comitato direttivo composto da 19 associati e i 7 membri del gruppo che faranno parte del consiglio generale dell'Anfia per il quadriennio 2023-2026.

Stella è stato anche confermato vicepresidente dell'associazione.

"Il settore automotive - ha detto Stella - sta oggi attraversando un momento difficile e ricco di sfide a partire da quelle normative, che implicano la necessità di consolidare una roadmap di decarbonizzazione della mobilità a livello europeo coordinando la recente proposta di regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti con il regolamento ancora in discussione sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle nuove auto e veicoli commerciali leggeri e con la nuova proposta sui target di riduzione della CO2 dei veicoli pesanti. Nei prossimi mesi e anni serviranno concretezza e realismo per gestire gli impatti economici e sociali della transizione, con l'industria e il Governo pronti a lavorare sinergicamente per salvaguardare la competitività della filiera e i posti di lavoro a rischio. E' prioritario sostenere le imprese nella riconversione produttiva degli impianti e nello sviluppo di nuove tecnologie, parimenti alla costruzione di un ecosistema nazionale che ci aiuti ad attrarre nuovi investimenti nel Paese, soprattutto laddove ci sono gap di competenze o filiere ancora da sviluppare".