A Stéphane Lévi il marketing globale di Banque PSA Finance

Stéphane Lévi è stato nominato responsabile marketing globale di Banque PSA Finance succedendo a Philippe Terdjman. In precedenza Lévi ricopriva la carica di Bélux country manager per Stellantis, a cui era arrivato nel marzo del 2021 dopo aver occupato la stessa posizione ma per conto del Gruppo PSA.

Laureato alla ESCP Business School, Lévi ha percorso una lunga carriera professionale sempre nell'ambito di Peugeot, dove era entrato nel 2002 come area manager SudAmerica. Nel 2005 il passaggio al marketing come direttore di questo settore in Peugeot Argentina e, dal settembre 2009, di Peugeot Spagna. Nel febbraio 2012 il trasferimento di Lévi a Parigi contestualmente alla nomina a head of brand image seguita l'anno successivo a head of advertising and brand. Infine, prima di trasferirsi in Belgio, l'incarico centrale a head of pricing department.