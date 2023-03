Rajan Amba amministratore delegato Jaguar Land Rover India

Rajan Amba, fino allo scorso primo marzo vicepresidente di Tata Motors Passenger Vehicles con responsabilità per vendite, marketing e assistenza clienti, si è insediato nella nuova posizione di amministratore delegato di Jaguar Land Rover India.

Amba ha già lavorato in ambito marketing con marchi come Titan, Nike e Levi Strauss. Alla Jaguar Land Rover India succede a Rohit Suri, che dopo 14 anni di lavoro in azienda andrà in pensione il prossimo 31 marzo 2023. "La mentalità incentrata sul cliente di Rajan Amba, le sue ampie esperienze in settori diversi e il suo approccio alla leadership appassionato e autentico - ha commentato Martin Limpert, direttore regionale di Jaguar Land Rover Overseas - apportano il giusto insieme di qualità per far crescere ulteriormente le nostre operazioni nel promettente futuro dell'India, in linea con la nostra strategia generale Reimagine per diventare creatori dei veicoli e dei servizi di lusso più desiderabili al mondo".

Attualmente Jaguar ha un portafoglio di quattro modelli in India (F-Pace, XF, I-Pace ed F-Type) mentre Land Rover propone sette modelli e cioè Discovery Sport, Discovery, Defender, Range Rover Evoque, Range Rover Sport e l'ammiraglia Range Rover.