Tre nuove nomine in Yamaha Motor Italia

Yamaha Motor Italia ha nominato Umberto Ottolina nuovo marketing and communication division manager Ptw, Federico Zignani sales manager e Simone Curti quello E-Bike coordinator.

"Do il benvenuto - ha detto Andrea Colombi, country manager Yamaha in Italia e a cui tutti e tre riportano direttamente - a Umberto, Federico e Simone all'interno del team Yamaha: sono sicuro che contribuiranno all'evoluzione dell'azienda attraverso nuovi occhi e visioni più ampie, nel momento in cui stiamo approcciando anche mercati e target differenti. L'obiettivo di Yamaha è essere il mobility provider di riferimento per tutte le persone grazie alla proposizione della mobilità in ogni sua forma, attraverso lo sviluppo di tecnologie che migliorano la qualità della vita".

Umberto Ottolina, classe 1991 e che ha lavorato in Dyson Italia, SeS-Imagotag e Xiaomi Technology Italia, assume l'incarico di marketing and communication division manager a cui riportano le aree di marketing, digital marketing, eventi, Pr e comunicazione.

Federico Zignani, classe 1988, ha maturato una significativa esperienza nel settore automotive come manager all'interno di Bridgestone Europe e Continental S.p.a. In qualità di sales manager si occuperà della gestione delle vendite attraverso la rete dei concessionari ufficiali.

Simone Curti, classe 1985, da oltre dieci anni ha maturato una significativa esperienza nel mondo della bici nelle aree della distribuzione, del marketing e del sales per aziende come Sunstar Engineering Europe. Con l'arrivo della gamma Ebike Yamaha, Curti si occuperà dello sviluppo di questo nuovo business.