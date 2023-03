Rawdon Glover nuovo amministratore delegato Jaguar

Rawdon Glover è stato nominato nuovo amministratore delegato di Jaguar in vista del rilancio del brand del Gruppo JLR nel 2025. Succede a Philip Koehn, che dal 2019 - dopo la sua esperienza in Rolls-Royce - aveva guidato il team Jaguar dall'inizio del cosiddetto progetto Panthera.

Glover lavora in Jaguar Land Rover da quasi un decennio e dal 2018 era amministratore delegato di JLR nel Regno Unito. In questa posizione gli succederà ad interim Patrick McGillycuddy.

Dopo una esperienza nel mondo dell'intrattenimento (Disney e Cmelot Group) Glover era entrato nel 1999 nel Gruppo Volkswgen, prima come responsabile del marketing di Audi Uk e poi come responsabile delle operazioni di Seat Uk.

Nel 2003 passaggio alla marca Volkswagen con lo stesso ruolo per la Gran Bretagna e nel 2007 l'ingresso in Vw Group con responsabilità in Uk e Stati Uniti. Nel 2013 Glover è entrato in JLR con responsabilità globale per il servizio clienti.