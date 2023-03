Masahiro Moro da giugno nuovo ad e presidente di Mazda

Mazda Motor Corp ha nominato Masahiro Moro - che è stato fino al 2021 a capo della business unit nordamericana - nuovo presidente e amministratore delegato in sostituzione di Akira Morumoto.

Moro subentrerà all'attuale numero uno di Mazda a giugno, dopo l'approvazione degli azionisti e del consiglio di amministrazione. Marumoto, che ricoprirà un ruolo di consulente, era stato nominato presidente e amministratore delegato dell'azienda nipponica nel 2018.

L'esperienza maturata da Moro - che è in Mazda da quattro decenni - alla guida del mercato nordamericano sarà un vantaggio strategico per Mazda, anche perché Jeff Guyton, attuale capo nordamericano, è stato nominato futuro direttore finanziario della società e assistente del presidente.

La crescita di Mazda - sottolinea The Detroit Bureau - è incentrata sugli Stati Uniti, come dimostra l'apertura dello stabilimento che gestisce insieme a Toyota a Huntsville, in Alabama.

Moro ha già dichiarato, dopo la nomina, che la società prevede di aggiornare i suoi concessionari negli Stati Uniti per attirare più acquirenti. Ha detto che la società vuole che i suoi 360 concessionari vendano 1.000 auto all'anno, per poi "lavorare su 1.200 unità".

Recentemente Guyton aveva affermato di voler aumentare le vendite negli Stati Uniti a 500mila unità in futuro, rispetto alle 294.908 del 2022.