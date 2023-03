Tre nuovi dirigenti nel consiglio di amministrazione McLaren

McLaren Automotive annuncia la nomina di tre nuovi dirigenti nel suo consiglio di amministrazione esecutivo. Jorg Laser entra a far parte dell'azienda nel ruolo di chief procurement officer, dopo una notevole esperienza negli acquisti, nella logistica e nella qualità dei fornitori nell'industria automobilistica globale e dopo aver lavorato in precedenza presso General Motors, Man Trucks, Autoliv e, più recentemente, presso WayRay Ag.

Emmanuele Raveglia, invece, ha assunto il ruolo di vehicle line executive director, dopo l'esperienza in Ferrari con il ruolo di vehicle line director per le supercar, tra cui F8 Tributo, 488 Pista e la Purosangue.

Charles Sanderson torna poi alla McLaren nel ruolo di chief technical officer. Precedentemente, Sanderson aveva guidato lo sviluppo del software presso McLaren Automotive prima di lavorare presso Rivian come platform chief engineer. Sanderson ora guiderà la nuova roadmap tecnologica e la strategia di innovazione dei prodotti di McLaren Automotive.

"Siamo lieti - ha detto Michael Leiters, ceo di McLaren Automotive - di esserci assicurati i servizi di tre professionisti del settore così capaci ed esperti. Tutte e tre le persone apportano un patrimonio di conoscenze, abilità ed esperienza che sarà inestimabile per il successo della nostra strategia Future of Performance. I loro diversi background arricchiranno anche la nostra cultura della diversità internazionale e del pensiero innovativo".