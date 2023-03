Christian Vollmer nel consiglio di amministrazione di Seat

Christian Vollmer, già membro del comitato esecutivo del marchio Volkswagen con responsabilità della produzione e della logistica oltre che membro del comitato esecutivo allargato del Gruppo Volkswagen, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Seat SA.

Nella nuova posizione che assumerà immediatamente, Vollmer si unisce agli altri membri del consiglio di amministrazione, che sono Thomas Schäfer (presidente), Daniela Cavallo, Luis Comas Martínez de Tejada, Patrick Andreas Mayer, Stefan Piëch, Josep Piqué e Mark Porsche. Diventato membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen, per produzione e logistica dal primo agosto 2020 Vollmer da settembre 2022 è anche membro del comitato esecutivo allargato del Gruppo Volkswagen.

Tra il 2018 e il 2020, Vollmer ha guidato la produzione e la logistica di Seat SA in un periodo di trasformazione digitale e ha gestito i tre centri produttivi e logistici dell'azienda a Martorell, El Prat de Llobregat e Barcellona. È stato anche incaricato di guidare diverse strategie relative alla sostenibilità ambientale e al futuro della mobilità.