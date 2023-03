Walter Mertl da maggio sarà il nuovo Cfo del Gruppo Bmw

Dopo il prossimo 11 maggio, quando andrà in pensione al termine dell'assemblea generale annuale di Bmw AG, Nicolas Peter lascerà il suo posto nel consiglio di amministrazione con responsabilità per le finanze a Walter Mertl.

La decisione, presa dal consiglio di sorveglianza di BMW AG, è stata annunciata in occasione della conferenza sui risultati preliminari 2022. "Il Gruppo Bmw - ha affermato Norbert Reithofer, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - è stato molto fortunato ad avere un Cfo così strategico come Nicolas Peter. Negli ultimi anni, altamente volatili, l'azienda ha beneficiato della sua profonda esperienza e del suo giudizio eccezionalmente solido".

"Nicolas Peter - ha sottolineato Reithofer - merita i nostri più sentiti ringraziamenti per i suoi tre decenni di gestione di successo modellati dalla sua visione e spirito imprenditoriale.

Ha mostrato straordinarie qualità di leadership svolgendo un ruolo determinante nel plasmare lo sviluppo del Gruppo Bmw, utilizzando la sua vasta conoscenza dell'azienda e dei suoi ambiente operativo".

Mertl è entrato a far parte di Bmw nel 1998 e ha ricoperto varie posizioni manageriali nelle divisioni finance e sales & commercial in Germania e nel Regno Unito. Posizioni che hanno compreso la responsabilità delle funzioni centrali in Group reporting, Corporate accounting e Corporate controlling. Negli ultimi anni Mertl è stato a capo dell'intera divisione Bmw Group Corporate controlling.