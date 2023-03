Pietro Zollino head corporate communications Volkswagen AG

L'italiano Pietro Zollino, dal 2021 head of group communications governmental relations & sustainability presso Traton Group, diventerà dal prossimo primo aprile head of corporate communications e deputy head of group communications di Volkswagen AG. Nella sua nuova funzione Zollino sostituirà Nicole Mommsen che diventa head of global communications and sustainability group technology di Volkswagen e si occuperà in ambito Volkswagen AG di comunicazione aziendale, relazioni con i media, strategia e comunicazioni internazionali, nonché sostenibilità e comunicazioni di integrità.

Zollino è laureato in fisica alla Università di Stoccarda. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 come giornalista automotive e capo del reparto test di Motor Presse Stuttgart, l’editore di Auto Motor und Sport. Nel 2002 è passato a Mercedes-Benz Cars come manager global communications. Dal 2012 in poi ha lavorato per Volkswagen AG. Nel 2016, Zollino si è trasferito a Herndon, in Virginia, per il marchio Volkswagen come chief communications officer North American Region (Usa, Canada e Messico). Dal 2017, come executive vice president communications di Volkswagen Group of America, è stato anche responsabile di tutte le comunicazioni per Volkswagen negli Stati Uniti.