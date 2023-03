Stefania Giorgioni entra in Horizon Automotive

Horizon Automotive ha nominato Stefania Giorgioni Pr & Communication Manager. Con il nuovo ingresso nella società, Giorgioni avrà il compito di gestire le pubbliche relazioni e la pianificazione media, con un particolare focus sulla comunicazione del nuovo canale Marketplace Horizon.

Dopo una laurea in scienze della comunicazione e giornalismo, Giorgioni ha acquisito una forte esperienza come giornalista e addetta stampa automotive. Entrata nel 2007 in Piaggio Group, ha ricoperto il ruolo di specialista advertising e pianificazione media e addetto stampa corporate.

Nel 2015 ha conseguito un master in ufficio stampa e online media relations presso la Business School del Sole 24 Ore, per poi diventare nel settembre 2018 responsabile media sempre in Piaggio Group, dedicandosi alla gestione e pianificazione del budget Adv, per tutti i brand del Gruppo. L'ingresso in azienda darà ancora più centralità all'approccio marketplace di Horizon Automotive, con un particolare focus sul rapporto con i dealer. Stefania Giorgioni riporterà direttamente a Luca Cantoni, Ceo di Horizon Automotive, coadiuvata dal reparto di ufficio stampa di Mediability/PressMediaLAB.