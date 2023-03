Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann si ritirerà ad aprile

Una delle donne più influenti nel mondo europeo dell'automotive e che ha legato il suo nome all'omonimo gruppo tedesco della componentistica, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, ha rinunciato al suo posto nel consiglio di sorveglianza. Si ritirerà dall'attività in occasione dell'Annual General Meeting di aprile. E' la vedova del diretto discendente del fondatore Georg Schaeffler, scomparso nel 1996.

"La signora Schaeffler-Thumann ha plasmato in modo significativo il Gruppo Schaeffler per 25 anni - ha commentato il ceo Klaus Rosenfeld - Sotto la sua egida, l'azienda ha continuamente ampliato la propria posizione di mercato, reinventandosi ripetutamente e audacemente aperto nuove strade".

Nel 2008, insieme a suo figlio Georg, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann ha rilevato il 46% più grande fornitore automobilistico Continental. Nel 2021 il Gruppo Schaeffler ha realizzato un fatturato di circa 13,9 miliardi di euro. Con circa 83.000 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende familiari al mondo. Opera attraverso i marchi Ina, Fag e LuK.