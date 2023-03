Francesco Calcara è il Coo di Free2move eSolutions

Francesco Calcara è il nuovo chief operating officer di Free2move eSolutions. Calcara riporterà direttamente al chief executive officer Mathilde Lheureux e avrà il compito di coordinare e ottimizzare tutte le attività operative, incluse quelle relative a sales & marketing.

Dopo aver conseguito una laurea in Economia aziendale e un master in Scienze economiche e gestione aziendale presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, Calcara ha acquisito una lunga esperienza nel mondo dell'automotive. Tra il 2002 e il 2007 ha operato nel settore commerciale presso LeasePlan e Mazda, quindi per un lungo periodo ha lavorato per Bmw, occupandosi anche di Mini e della strategia luxury della casa automobilistica.

È poi stato responsabile del marchio DS, Managing Director di DS Automobiles e vicepresidente del Groupe Psa. Nell'ultimo periodo trascorso in Stellantis, Calcara ha detenuto le cariche di head of Alfa Romeo marketing and communication global e di senior vice-president di Stellantis.

"Sono molto felice - ha dichiarato il nuovo Coo - di entrare a fare parte del team di Free2move eSolutions. Ho intenzione di mettere immediatamente le mie competenze a disposizione di un'azienda che si propone di velocizzare la transizione verso la mobilità elettrica offrendo soluzioni sempre più convenienti e pulite che consentano di semplificare la vita dei nostri clienti".