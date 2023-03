Sven Schuwirth è stato nominato nuovo Coo di Cupra

E' Sven Schuwirth il nuovo Coo di Cupra, che riporterà direttamente al Ceo, Wayne Griffiths.

Schuwirth è entrato in carica il primo giorno di marzo e succede ad Antonino Labate che ha lasciato l'azienda su sua richiesta.

Approdato in Seat S.A. nel giugno 2021 come director of digital business and product strategy dell'azienda, negli ultimi venti mesi Schuwirth è stato determinante nello sviluppo della strategia di prodotto di Cupra e nel guidare l'espansione del marchio in nuovi mercati, tra cui l'Australia.

"Sven Schuwirth è un dirigente altamente qualificato - ha commentato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra - e ha una grande visione per interpretare le tendenze del futuro dell'industria dell'automobile. Sufficientemente audace per abbattere barriere, sotto la sua guida iniziamo una nuova era".

"Voglio ringraziare vivamente Antonino Labate - ha aggiunto Griffiths - uno dei primi ad aver creduto in Cupra, per il suo contributo nel rendere questo brand una realtà in poco più di cinque anni. Gli faccio i miei migliori auguri per il futuro".

Schuwirth vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico in settori quali vendite, marketing e strategia digitale, avendo trascorso la maggior parte della sua carriera nel Gruppo Volkswagen. Schuwirth ha iniziato la sua carriera presso Audi Ag nel 1999, dove nel 2004 è stato poi nominato direttore brand development and corporate identity.

Dal 2008, in qualità di direttore brand strategy, è stato responsabile della strategia di prodotto, della gamma e della comunicazione. Tra il 2009 e il 2016, Schuwirth ha anche guidato l'area Brand Development and Digitalisation e, nel 2019, dopo un anno in Bmw Ag, è tornato in Audi.