Rolando D’Arco AD nuova società leasing di Stellantis

Richard Bouligny sarà il presidente e Rolando D’Arco il ceo del nuovo player europeo del leasing che nasce dalla fusione tra Leasys e Free2move Lease. Lo hanno annunciato Philippe de Rovira, chief affiliates officer di Stellantis, e Stéphane Priami, vice direttore generale di Crédit Agricole responsabile dei Servizi Finanziari Specializzati e ceo di Crédit Agricole Consumer Finance. Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance deterranno ciascuno il 50% delle quote azionarie della nuova società. Il nuovo player della mobilità, che partirà con una flotta di circa 828.000 veicoli, sarà operativo in 11 Paesi e lavorerà con tutti i brand Stellantis con un approccio multimarca. La nuova società punta a diventare leader europeo nei servizi di mobilità, con un obiettivo di un milione di veicoli in flotta entro il 2026.