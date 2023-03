Benoit Ribadeau Dumas sostituirà Andrea Agnelli in cda Stellantis

Benoit Ribadeau Dumas, manager di Exor, prenderà il posto di Andrea Agnelli nel cda di Stellantis.

E' uno dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata ad Amsterdam il 13 aprile. Il nome di Dumas, che da un anno è nel cda di Exor, è stato indicato dalla holding del gruppo, dopo le dimissioni dell'ex presidente della Juventus.

Dopo aver completato la formazione all'Ecole Polytechnique nella regione di Parigi, Ribadeau Dumas viene ammesso all'Ena (Ecole National d'Administration). Il suo curriculum include esperienze nel Consiglio di Stato e in Thales, gruppo che opera nel settore aerospaziale, del trasporto terrestre e sottomarino.

Tra gli incarichi più recenti, Ribadeau Dumas ha lavorato anche in Cgc, leader globale nell'esplorazione geologica e la transizione verso l'utilizzo di risorse sostenibili; in ZodiacAerospace, gruppo aerospaziale che si è fuso con Safran nel 2018; e nell'ufficio del primo ministro francese con il ruolo di chief of staff (2017-2020).