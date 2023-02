Marc Langenbrinck dall'1 giugno 2023 nuovo CEO Mercedes-Benz Italia

A partire dall'1 giugno 2023, Marc Langenbrinck attualmente CEO di Mercedes-Benz Svizzera, assumerà la responsabilità di CEO di Mercedes-Benz Italia. Langenbrinck è un membro esperto della community Sales & Marketing della casa di Stoccarda e vanta quasi 30 anni di carriera in azienda.

Entrato in Mercedes-Benz nel 1995, Langenbrinck ha iniziato il suo percorso nell'ambito delle strategie di vendita e marketing. Dopo aver ricoperto il ruolo di Executive Assistant del Presidente del Board nel 2000, di Direttore Strategie di Gruppo per Vendite & Marketing e Servizi Finanziari nel 2004, di Direttore Vendite Flotte, Usato e Corporate nel 2007 e di Responsabile smart nel 2009, ha ampliato le sue competenze nella gestione e nello sviluppo delle organizzazioni e delle reti di concessionari Mercedes-Benz estere. Dopo le missioni di successo come CEO in Francia e Svizzera, dove ha raggiunto la leadership del mercato premium con entrambi i team, ora si sta spostando più a sud, in Italia.

Radek Jelinek, dal 2018 Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, lascia l'azienda per intraprendere nuove sfide professionali. Cinque anni in cui si è contraddistinto per la sua coinvolgente passione per il brand e gli eccellenti risultati ottenuti, oltre al forte contributo che ha dato nella valorizzazione della Luxury Strategy della Stella.

"È questa l'occasione - ha dichiarato Radek Jelinek - per ringraziare non solo la mia squadra, ma anche i rappresentanti della stampa italiana che in tutti questi anni hanno dato grande risalto alla nostra Azienda e con cui ho avuto il piacere di instaurare una relazione basata sulla trasparenza ed un costante e proficuo confronto, condividendo strategie e politiche aziendali in una fase di profondo cambiamento, la più forte nella storia dell'automobile, orientata verso la transizione ecologica e digitale".