Günther Horvath nel consiglio sorveglianza Gruppo Volkswagen

Il comitato nomine del consiglio di sorveglianza di Volkswagen AG ha nominato Günther Horvath per l'elezione al consiglio di sorveglianza del Gruppo.

Avvocato socio dello studio legale internazionale Freshfields Bruckhaus Deringer fino dal 2017 quando ha fondato il proprio studio legale, Horvath subentrerà nell'organo di controllo a Louise Kiesling, deceduta nel dicembre.

Nato a Salisburgo nel 1952, Horvath ha studiato giurisprudenza a Graz e New York ed è un imprenditore in ambito legale da oltre 40 anni. Dal 2018 è membro del consiglio di sorveglianza di Porsche Automobil Holding SE e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di numerose fondazioni industriali.

Günther Horvath si distingue per decenni di esperienza nell'assistenza alle transazioni internazionali e nella consulenza alle imprese industriali.