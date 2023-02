Volvo Car, Ruby Lu nuova nomina in consiglio amministrazione

Il comitato per le nomine di Volvo Car AB ha proposto la nomina dei prossimi 10 membri del consiglio di amministrazione dell'azienda. Per renderle operative occorrerà attendere l'assemblea generale annuale degli azionisti in calendario per il 3 aprile 2023. La rielezione riguarda Eric Li (Li Shufu), Daniel (Donghui) Li, Lone Fönss Schröder, Winfried Vahland, Jonas Samuelson, Diarmuid O'Connell, Lila Tretikov, Jim Rowan e Anna Mossberg. E' previsto che Eric Li venga rieletto presidente del consiglio di amministrazione e Lone Fönss Schröder vicepresidente.

Il comitato per le nomine ha inoltre proposto l'ingresso di Ruby Lu una venture capitalist che investe in start-up tecnologiche negli Stati Uniti e in Cina che ha fondato Agraphical Ventures nel 2019 È membro indipendente del consiglio di amministrazione di Unilever, Yum China e Uxin Limited e prima di diventare una venture capitalist Ruby Lu è stata vicepresidente di Goldman Sachs con responsabilità dei settori media e telecomunicazioni.

Se la proposta del comitato per le nomine sarà approvata dall'assemblea generale annuale, il 40% dei membri del consiglio sarà costituito da donne.