Italdesign: Joaquin Garcia sarà il nuovo direttore dello Sti

Joaquin Garcia assumerà, a partire dal primo marzo, l'incarico di direttore del Centro Stile di Italdesign (Sti) e guiderà tutte le attività creative nei settori automotive e product design. Joaquin, Garcia 48 anni, dopo la Laurea in Industrial Design all'Università Cardenal Herrera di Valencia, nel 1998 ha conseguito il Master in Vehicle Design presso il Royal College of Arts di Londra. Da allora ha ricoperto ruoli di alto profilo e di crescente responsabilità in Renault, in Ford, in Škoda e in Seat/Cupra, prima di approdare al Centro Stile europeo della Nio GmbH in qualità di direttore del Design Studio. Joaquin.

Sostituirà Carsten Monnerjan che lascerà Italdesign il primo aprile per ricoprire il ruolo di Head of Design di Porsche Lifestyle Group. "Sono felice che Joaquin entri a far parte della nostra famiglia. La creatività, il design, da sempre hanno un ruolo strategico per noi, nello sviluppo dei nostri prodotti, e lo avranno sempre. Sono sicuro che Joaquin porterà le sue nuove idee, assieme al suo contributo forte e caratterizzante.

Gli auguro il meglio per il suo nuovo ruolo. Sono altresì molto grato a Carsten per gli anni che ha trascorso con noi. A lui vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri per il suo nuovo e prestigioso incarico" commenta l'amministratore delegato di Italdesign, Antonio Casu.

"Conosco Italdesign da ormai diversi anni - spiega Garcia - avendo collaborato con i suoi professionisti in qualità di responsabile Exterior Design Seat/Cupra su diversi progetti.

Dirigere il Centro Stile di una delle realtà globali più affermate nel comparto del car e del product design è una sfida ed un forte stimolo al contempo. Mi impegnerò a guidare e far crescere il team creativo e a supportare questa grande realtà, spingendola ad essere sempre più protagonista negli scenari futuri della mobilità e della sostenibilità. Sono consapevole che sia un'eredità molto importante e la accoglierò con grande entusiasmo e grande passione".