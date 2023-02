Giovanni Palazzo responsabile Charge and Power Volkswgen AG

L’italiano Giovanni Palazzo, che per oltre 6 anni ha lavorato agli inizi della sua importante carriera professionale in Mercedes Benz Italia, diventerà il nuovo vicepresidente senior della business unit Charge and Power del Gruppo Volkswgen.

Attualmente presidente e amministratore delegato di Electrify America, l’azienda che ha costruito la più grande rete pubblica di ricarica rapida negli Stati Uniti, Palazzo sostituirà Elke Temme - head of Charging and Power per i marchi Elli ed Electrify America e che riunisce le attività globali di infrastruttura di ricarica e servizi energetici all'interno della divisione tecnologica del Gruppo - che si è dimessa con effetto immediato. Per effetto di questo cambiamento, Palazzo diventerà presidente del consiglio di amministrazione di Electrify America dal prossimo 15 febbraio.

Thomas Schmall, membro del Volkswagen Group Technology Council e ceo di Volkswagen Group Components ha commentato: “Con Giovanni Palazzo, abbiamo un esperto di prim'ordine, riconosciuto in tutto il mondo. Palazzo ha già fatto parte del nostro team dirigenziale negli ultimi anni e ha contribuito notevolmente allo sviluppo del business”. Palazzo ha trascorso sette anni presso il Gruppo Volkswagen, più recentemente come direttore della strategia di e-Mobility, dove ha guidato le principali attività di mobilità elettrica per il Gruppo a livello globale. In precedenza, aveva ricoperto diversi incarichi presso Mercedes-Benz e Daimler AG legati alla mobilità elettrica e alla ricarica.