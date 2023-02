Michael Bauer a capo produzione Mercedes in Europa e Africa

Mercedes-Benz Group AG ha annunciato diverse nuove nomine nel suo top management, nella fascia di livello 1 al di sotto del consiglio di amministrazione. La più importante riguarda Michael Bauer che dal prossimo prime aprile diventa responsabile della produzione negli stabilimenti del Gruppo in Europa e in Africa.

Attualmente head of production Sindelfingen e responsabile della gestione del sito industriale in Germania Bauer succede a Florian Hohenwarter.

Contestualmente Kevin Binder, attualmente head of finance & controlling Mercedes-Benz Vans, diventerà chief financial officer (Cfo) di Daimler Greater China Ltd a partire dal primo maggio succedendo a Olaf Schick.