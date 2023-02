Ferrari: Giorgetti nuovo chief racing revenue

Lorenzo Giorgetti è il nuovo chief racing revenue officer della Ferrari e riporta direttamente al ceo Benedetto Vigna. Giorgetti ha esperienza nella crescita del business "di prestigiose società sportive che porterà significativi benefici agli sponsor e a Ferrari" come si legge in una nota. Recentemente è stato chief commercial officer di Ac Milan e ha svolto un ruolo decisivo nel rilancio commerciale e di marketing del club. In precedenza ha guidato per un decennio la direzione commerciale della divisione sportiva di Rcs Media Group ed è attualmente membro del board della Global Esports Federation.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Lorenzo. Con la sua esperienza e la sua leadership, Ferrari svilupperà ulteriormente le collaborazioni a lungo termine con i nostri sponsor in tutte le attività sportive - compreso il mondo in grande espansione degli Esports - e con l'appassionata community globale di tifosi" commenta Vigna. "Entrare a far parte di Ferrari è un vero onore, che accolgo con grande emozione e un profondo senso di responsabilità. Emozione per le grandi opportunità di sviluppo con i nostri partner e i nostri fan. E profondo senso di responsabilità nei confronti della storia e della tradizione Ferrari, oltre che di tutti coloro che nel mondo nutrono una passione unica per Ferrari" osserva Giorgetti.