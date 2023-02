Jeremy Offer è nuovo Global Head of Design di Volvo Cars

Volvo Cars ha affidato l'incarico di Global Head of Design a Jeremy Offer. Con 35 anni di esperienza nel campo del design, maturata in diversi settori, nel suo nuovo incarico, Offer riporterà al Ceo Jim Rowan e farà parte del management team del Gruppo.

La posizione sarà effettiva dal 1° maggio, quando Offer subentrerà a Robin Page, che resterà in Volvo Cars come consulente senior. "Sono davvero lieto - ha dichiarato Jim Rowan - di accogliere Jeremy in Volvo Cars. Jeremy è dotato di una forte leadership e vanta una notevole esperienza nel design che spazia dai veicoli elettrici al design industriale, fino ai prodotti e ai servizi digitali, tutti elementi fondamentali per la transizione di Volvo Cars verso un futuro basato su auto sicure e completamente elettriche".

Jeremy Offer ha di recente diretto il team di progettazione di Arrival con il ruolo di Senior Vice President e Chief Design Officer, occupandosi di programmi per i veicoli, componenti, marchio ed esperienza del cliente. Prima di entrare in Arrival è stato responsabile del design industriale e membro del team dirigenziale della società di consulenza globale Epam.