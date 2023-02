Foxconn: Jun Seki chief strategy officer veicoli elettrici

Foxconn, il colosso taiwanese della produzione elettronica conto terzi che dopo il mega business degli iPhone si è avvicinato al mondo dell’auto, ha reclutato un top manager giapponese di lunga esperienza per guidare appunto come chief strategy officer il settore dei veicoli elettrici.

Ad entrare in Foxconn è Jun Seki che proviene dal Gruppo Nissan e che conosce bene il mercato e l’industria che gravitano attorno alla Cina per aver guidato tra il 2014 e il 2018 la Dongfeng Motor, joint venture di Nissan in quel Paese. Seki è stato Vice chief operating officer presso la Casa automobilistica giapponese Nissan ed è stato ceo del fornitore di componenti automobilistici e tecnologici Nidec fino alla scorsa estate.