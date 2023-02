Jeep: Eric Laforge nuovo Head of Brand Enlarged Europe

Cambio al vertice in casa Jeep, con Eric Laforge che, dal 1° febbraio 2023, ricopre il ruolo di Head of Jeep Brand Enlarged Europe. Riceve il testimone da Antonella Bruno, la quale va a ricoprire il ruolo di Head of Peugeot Enlarged Europe, e riporta direttamente a Christian Meunier, Brand Chief Executive Officer di Jeep, e ad Uwe Hochgeschurtz, CEO di Stellantis Enlarged Europe. Entrato nell'universo FCA nel 1990, dopo essersi laureato presso l'École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) di Parigi, Eric Laforge ha acquisito esperienza nel settore commerciale di FCA in Francia e in Italia, quindi è stato CEO di FCA Switzerland e CEO di FCA Germany. Successivamente, dal 2015 al 2018, è stato MOPAR Parts & Services Minor Markets Director, ed ha ricoperto il ruolo di Central Europe Director (CH/B/NL/AT) dei reparti Autovetture e Veicoli commerciali leggeri dal 2019 al 2020. Inoltre, dopo aver lavorato un anno come Head of Fiat Professional, è stato nominato Head of L.C.V. Enlarged Europe nel 2021. Christian Meunier ha dichiarato: "Sono sicuro che Eric Laforge possieda le competenze necessarie per assumere il controllo delle nostre attività in Europa in un momento importante per il marchio, in cui stiamo continuando ad ampliare la nostra gamma di veicoli elettrici nella regione".