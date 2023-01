Wang Fengying presidente XPeng per prodotto e vendite

Wang Fengying, una delle poche donne manager nell'industria automobilistica cinese - che fino allo scorso luglio era presidente del colosso Great Wall Motor - si unisce ora al costruttore di auto elettriche XPeng sempre con la carica di presidente.

La Fengying risponderà direttamente al ceo He Xiaopeng ed avrà responsabilità della pianificazione, della matrice del prodotto e del sistema di vendita dell'azienda.

"Diamo un caloroso benvenuto alla signora Wang Fengying che si unisca a noi - ha affermato He Xiaopeng - che negli ultimi tre decenni ha costruito un prodotto fenomenale dopo l'altro, cosa che le è stata ben riconosciuto dal mercato".

Attualmente XPeng produce i modelli P7, P5, G3i e G9 e sbarcherà nella seconda metà del 2023 anche in Europa e più precisamente in Norvegia, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi.