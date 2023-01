Danilo Teobaldi nuovo capo ingegnere europeo di Nio

La cinese Nio ha nominato Danilo Teobaldi, in precedenza vicepresidente dell'ingegneria dei veicoli, nuovo capo ingegnere europeo dei veicoli dell'azienda.

Entrato in Nio nel 2015 proveniente da Qoros come responsabile dell'integrazione dei veicoli e della pre-ingegneria, Teobaldi - che è laureato al Politecnico di Torino - ha iniziato il suo percorso professionale nel 2001 alla Italdesign Giugiaro. Nel 2010 è entrato alla Qoros Auto dove con successivi step di carriera è arrivato a ricoprire la carica di direttore vehicle concept e advanced engineering.

Nel 2015 l'ingresso in Nio, prima come direttore dell'avance engineering e poi - attraverso due step - come principal chief engineer. Contestualmente alla nomina di Teobaldi Zhou Xin, vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di prodotto di Nio, assumerà la piena responsabilità delle operazioni di ingegneria dei veicoli.